24 окт. 2020 г., 19:32
Journalist ID: 2177
News Code: 84087371
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Иран приветствовал заключение соглашения о прекращении огня в Ливии

Иран приветствовал заключение соглашения о прекращении огня в Ливии

Тегеран, 24 октября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде приветствовал соглашение о введении постоянного режима прекращения огня в Ливии.

"Высоко оценив роль Организации Объединенных Наций и ливийских участников переговоров в достижении соглашения, Саид Хатибзаде выразил надежду, что прекращение огня будет постоянным, и что все стороны будут соблюдать свои обязательства", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Представитель иранского МИД также подчеркнул необходимость прекращения иностранного вмешательства в переговорный процесс в Ливии.

Хатибзаде вновь заявил о неприятии Исламской Республикой Иран военного решения кризиса и призвал к политическому решению ливийского кризиса.

В субботу в Женеве подписано соглашение о введении постоянного режима прекращения огня в Ливии.

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