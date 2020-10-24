Иран приветствовал заключение соглашения о прекращении огня в Ливии

"Высоко оценив роль Организации Объединенных Наций и ливийских участников переговоров в достижении соглашения, Саид Хатибзаде выразил надежду, что прекращение огня будет постоянным, и что все стороны будут соблюдать свои обязательства", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Представитель иранского МИД также подчеркнул необходимость прекращения иностранного вмешательства в переговорный процесс в Ливии.



Хатибзаде вновь заявил о неприятии Исламской Республикой Иран военного решения кризиса и призвал к политическому решению ливийского кризиса.

В субботу в Женеве подписано соглашение о введении постоянного режима прекращения огня в Ливии.