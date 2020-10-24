Верховный лидер провел встречу с членами Национального штаба по борьбе с коронавирусом

"Целью проведения встречи, состоявшейся по инициативе президента, является плачевное положение, связанное с коронавирусом в стране и необходимость удвоенных усилий и применение новых инициатив для борьбы с этим вирусом. Конечно, осенний пик этой болезни наблюдается во всем мире", сказал лидер.

"В некоторых странах, в том числе США, в борьбе с коронавирусом наблюдается самое плохое управление", отметил аятолла Хаменеи. Но мы должны приложить усилия, чтобы наилучшим образом преодолеть эту напасть, которая связана с жизнью людей, их здоровьем, безопасностью и экономикой".