24 окт. 2020 г., 15:50
Journalist ID: 2177
News Code: 84087175
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Верховный лидер провел встречу с членами Национального штаба по борьбе с коронавирусом

Верховный лидер провел встречу с членами Национального штаба по борьбе с коронавирусом

Тегеран, 24 октября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи провел в субботу встречу с членами Национального штаба по борьбе с коронавирусом (COVID-19).

"Целью проведения встречи, состоявшейся по инициативе президента, является плачевное положение, связанное с коронавирусом в стране и необходимость удвоенных усилий и применение новых инициатив для борьбы с этим вирусом. Конечно, осенний пик этой болезни наблюдается во всем мире", сказал лидер.

"В некоторых странах, в том числе США, в борьбе с коронавирусом наблюдается самое плохое управление", отметил аятолла Хаменеи. Но мы должны приложить усилия, чтобы наилучшим образом преодолеть эту напасть, которая связана с жизнью людей, их здоровьем, безопасностью и экономикой".

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