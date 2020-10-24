24 окт. 2020 г., 15:47
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News Code: 84087169
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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4

Тегеран, 24 октября. ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в субботу в городе Авадж на западе Ирана. Об этом сообщил сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 15:04 по времени Тегерана в 25 км от города Авадж на границе провинций Хамедан и Казвин. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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