24 окт. 2020 г., 14:52
Journalist ID: 2177
News Code: 84087100
1 Persons

Иран прокомментировал исключение Судана из списка спонсоров терроризма

Иран прокомментировал исключение Судана из списка спонсоров терроризма

Тегеран, 24 октября. ИРНА — В МИД Ирана заявили, что США за достаточный выкуп исключают Судан из списка терроризма, что доказывает бессмысленность их подхода к борьбе с экстремизмом.


"Заявление Белого дома в отношении Судана стало максимально символичным. Заплатите достаточный выкуп, закройте глаза на преступления против палестинцев, и вы будете исключены из так называемого "террористического" черного списка", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter.
"Это список такой же фальшивый, как и борьба США против терроризма", отметили в МИД ИРИ.
23 октября пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о намерении исключить Судан из списка государств — спонсоров терроризма.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =