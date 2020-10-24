Иран прокомментировал исключение Судана из списка спонсоров терроризма



"Заявление Белого дома в отношении Судана стало максимально символичным. Заплатите достаточный выкуп, закройте глаза на преступления против палестинцев, и вы будете исключены из так называемого "террористического" черного списка", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter.

"Это список такой же фальшивый, как и борьба США против терроризма", отметили в МИД ИРИ.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о намерении исключить Судан из списка государств — спонсоров терроризма.