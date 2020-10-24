США потерпели неудачу в продлении оружейного эмбарго против Ирана: американский политик

Американский эксперт в интервью ИРНА отметил, что оружейное эмбарго в отношении Ирана отменились согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231, но закон и его реализация часто отличаются друг от друга.

По его словам, основная цель ядерной сделки с Ираном заключается в нормализации экономических отношений Тегерана с миром, однако на самом деле такая цель не была реализована, выходив США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Кроме этого, восстановление санкции и политика максимального давления в отношении Ирана не допустили выполнению ядерной сделки", добавил он.

Говоря о региональных последствиях снятия оружейного эмбарго против Ирана, он отметил, что отмена эмбарго на поставки оружия позволит Саудовской Аравии и ОАЭ увеличить закупок оружия у Соединенных Штатов и Европы.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия и ОАЭ останутся главным фактором опасности и разжигания войны в регионе.

Напомним, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября согласно No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года.

Против отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана в течение последних месяцев выступали США. В августе текущего года США внесли в СБ ООН резолюцию о продлении ограничений против Ирана. При голосовании документ не набрал нужного количества голосов: против него высказались Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Следите за нами в Twitter @irnarussian