23 окт. 2020 г., 20:45
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News Code: 84086183
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Медведев назвал циничными санкции, не позволившие помочь Ирану, Кубе и Венесуэле в борьбе с пандемией

Медведев назвал циничными санкции, не позволившие помочь Ирану, Кубе и Венесуэле в борьбе с пандемией

Москва, 23 октября. ИРНА — Санкции, которые не позволили ряду стран получить необходимую помощь для борьбы с коронавирусом, выглядят циничными, такую практику можно только осудить. Об этом как передает ТАСС заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая в пятницу на пленарном заседании международного межпартийного форума "ШОС+".

Он отметил, что из-за введенных санкций некоторые государства, в том числе Венесуэла, Иран, Куба, оказались в сложном положении и не смогли получить необходимую помощь для борьбы с коронавирусом в достаточном объеме на первых порах.

"Такая практика может быть только осуждена. Подобные ограничения в период пандемии, которая охватила весь мир, выглядят абсолютно циничными", - считает Медведев.

Он уверен, что для борьбы с коронавирусом необходимо "абсолютно полноценное сотрудничество между государствами, между правительствами и компаниями".

По словам замглавы Совбеза, страны ШОС изначально обменивались актуальной информацией и оказывали поддержку друг другу. "Нам удалось в кратчайший период благодаря этому решить целый ряд проблем, связанных с, допустим, недостатком медицинских товаров, средств индивидуальной защиты", - описал он сотрудничество стран организации во время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как считает председатель "Единой России", позиция стран в борьбе с пандемией должна быть солидарной, что позволит обеспечить нуждающихся товарами первой необходимости, продовольствием и лекарствами.

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