Иран на фоне боев в Карабахе не потерпит нарушения границ, заявил посол

Иранские СМИ 20 октября сообщили, что беспилотник упал на приграничную территорию Ирана из зоны карабахского конфликта. До этого в МИД Ирана заявили, что из-за боев в Карабахе в дома в приграничном районе попали восемь зарядов.

"Активность в приграничных районах нашей страны серьезно и внимательно отслеживается Исламской Республикой Иран, и в этой связи, объявляя неприемлемой агрессию любой из конфликтующих сторон в регионе на территорию нашей страны, серьезным образом предупреждаем их о необходимой предосторожности", - сказал Джалали.

Посол подчеркнул, что Иран находится в "тесном и серьезном контакте со всеми сторонами".

"Исламская Республика Иран никоим образом не потерпит агрессии на своих границах и на своей территории. Во время недавних событий между Азербайджаном и Арменией мы заявили обеим сторонам, что любой, кто не соблюдает этот принцип, будет полностью отвергнут", - отметил дипломат.

По его словам, "в некоторых областях обороны Иран достиг самодостаточности и даже экспортных возможностей".

"И если почувствуем необходимость, то обязательно будут приняты необходимые меры", - резюмировал глава дипмиссии.