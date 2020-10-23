23 окт. 2020 г., 17:50
Journalist ID: 2177
News Code: 84086074
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Отсутствие желания у США продлевать СНВ-3 с РФ говорит о том, что США не хотят стабильности в мире

Отсутствие желания у США продлевать СНВ-3 с РФ говорит о том, что США не хотят стабильности в мире

Тегеран, 23 октября. ИРНА — Нежелание США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) говорит о том, что Вашингтон не заинтересован в глобальной стабильности. Об этом заявил МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Отсутствие желания у США продлевать Договор об ограничении наступательных стратегических вооружений СНВ-3, являющийся одним из самых важных договоров в обеспечении международной безопасности и контроля над вооружениями, срок которого закончится в феврале 2021 года, является еще одним ярким примером отсутствия заинтересованности у США в глобальной стабильности и свидетельствует о большом желании этой страны начать гонку вооружений в мире", написал Зариф в своем Twitter на русском языке.

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