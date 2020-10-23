Иран включил в санкционный список посла США в Ираке

"Тюлер играл главную роль в координировании терактов в Ираке и в регионе, убийстве генерала Касема Сулеймани, а также продвижения санкций в отношении представителей нашего государства", написал в Twitter Хатибзаде.

По его словам, власти Ирана включили в санкционный список посла США и двух американских дипломатов за организацию, финансирование, а также совершение террористической деятельности, направленной против интересов Ирана и иранского народа. "Они поддерживали экстремистов и террористов, в том числе террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ)", указал он.

В четверг управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди и три организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).