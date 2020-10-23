23 окт. 2020 г., 17:28
Journalist ID: 2177
News Code: 84086067
0 Persons

Иран включил в санкционный список посла США в Ираке

Иран включил в санкционный список посла США в Ираке

Тегеран, 23 октября. ИРНА — Иран ввел санкции против посла США в Ираке Мэтью Тьюлера, а также его заместителя и американского генерального консула в Эрбиле. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Тюлер играл главную роль в координировании терактов в Ираке и в регионе, убийстве генерала Касема Сулеймани, а также продвижения санкций в отношении представителей нашего государства", написал в Twitter Хатибзаде.

По его словам, власти Ирана включили в санкционный список посла США и двух американских дипломатов за организацию, финансирование, а также совершение террористической деятельности, направленной против интересов Ирана и иранского народа. "Они поддерживали экстремистов и террористов, в том числе террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ)", указал он.

В четверг управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди и три организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Your Comment

You are replying to: .
4 + 9 =