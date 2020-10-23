Посол Ирана обсудил с замглавы МИД РФ региональные сотрудничество

Тегеран, 20 октября. ИРНА — За последние несколько лет мир стал свидетелем множества положительных и отрицательных событий, и, без сомнения, разработка и подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году — одно из положительных и запоминающихся событий, написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали в статье, опубликованной на сайте иранской дипмиссии.