23 окт. 2020 г., 16:48
Journalist ID: 2177
News Code: 84086043
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Посол Ирана обсудил с замглавы МИД РФ региональное сотрудничество

Посол Ирана обсудил с замглавы МИД РФ региональное сотрудничество

Москва, 23 октября. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудили российско-иранского взаимодействия по некоторым актуальным международным и региональным темам.

"22 октября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали", говорится в сообщении российского МИД.

"В ходе беседы предметно обсуждены вопросы российско-иранского взаимодействия по некоторым актуальным международным и региональным темам, а также основные направления двустороннего сотрудничества, включая проекты в области энергетики, сельского хозяйства и транспорта", отмечается в нем.

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