Посол Ирана обсудил с замглавы МИД РФ региональное сотрудничество

"22 октября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали", говорится в сообщении российского МИД.

"В ходе беседы предметно обсуждены вопросы российско-иранского взаимодействия по некоторым актуальным международным и региональным темам, а также основные направления двустороннего сотрудничества, включая проекты в области энергетики, сельского хозяйства и транспорта", отмечается в нем.