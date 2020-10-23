Иранский посол рассказал об оборонном сотрудничестве Тегерана и Москвы

"После 18 октября и снятия с Ирана оружейного эмбарго, согласно Резолюции 2231 Совета Безопасности, сформируется новая глава ирано-российского сотрудничества", - заявил глава дипмиссии.

Он напомнил, что США пригрозили санкциями любой стране, которая будет сотрудничать с Тегераном после отмены особого режима поставок вооружений, "но это не новые слова".

"За 42 года после Исламской революции они поняли, что угрозы в отношении Ирана не принесут результата, поэтому они начали угрожать другим странам. Относительно санкций – да, есть страны, которые из-за страха перед Америкой прекратили или уменьшили свое сотрудничество с Ираном. Но Исламская Республика Иран всегда приветствовала и будет приветствовать любое сотрудничество с другими государствами",- сказал посол.

"Как заявляли российские официальные должностные лица, две страны намерены расширять свое сотрудничество в этой области, и они не испытывают страха перед повторными американскими угрозами",- добавил Джалали.

По его словам, Москва и Тегеран "всегда имели хорошие отношения с Россией в оборонной сфере, и это взаимодействие продолжается". Но с учетом того, что Иран также достиг "хорошего прогресса в различных сферах обороны", сотрудничество с РФ "в большей степени концентрируется на технологическом и техническом аспектах".

Также посол заявил, что Иран и Россия могут "при необходимости" углубить диалог по сотрудничеству в космической сфере.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.

Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек 18 октября.

В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.