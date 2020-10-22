22 окт. 2020 г., 22:43
Journalist ID: 2388
News Code: 84085681
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Иран уже обладает радарами дальнего действия

Иран уже обладает радарами дальнего действия

Тегеран, 21 октября, ИРНА - В совместных специализированных военных учениях в Иране были представлены новые радары дальнего действия.

На основной фазе совместных специализированных военных учений по противовоздушной обороне радары «Кадир», «башир» и «Морагеб» сухопутных войск и ВВС КСИР успешно обнаружили разные цели и уничтожили их.

Радары дальнего действия полностью разработаны экспертами, учеными Корпуса стражей исламской революции Ирана и имеет сложную технологию, доступную ограниченному числу стран.

Радар дальнего действия «Кадир», который ввел Исламскую Республику Иран в число стран-обладателей радаров дальнего действия, обладает способностью обнаруживать цели на малой высоте, баллистические ракеты и на большой высоте.

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