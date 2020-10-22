Посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана

"Исламская Республика Иран, отвергая неоднократные заявления и ложные, неуклюжие и фальшивые отчеты официальных лиц режима США, вновь заявляет, что Тегерану безразлично, какой из двух нынешних кандидатов будет избран", - сказал он.

"Исламская Республика Иран советует Соединенным Штатам воздерживаться от напрасных прогнозов, беспочвенных обвинений и сомнительных сценариев и пытаться вести себя как нормальная страна на уровне международных отношений и по отношению к другим странам", добавил он.