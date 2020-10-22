22 окт. 2020 г., 10:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84084918
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Миссия Ирана при ООН опровергла причастность к президентским выборам в США

Миссия Ирана при ООН опровергла причастность к президентским выборам в США

Тегеран, 22 октября, ИРНА - Представитель миссии Ирана при Организации Объединенных Наций Алиреза Мирюсефи опроверг участие в выборах в США, заявив, что в отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах.

Алиреза Мирюсефи опубликовал это на своей странице в Twitter в среду вечером в ответ на заявление главы Нацразведки США Джона Рэтклиффа, который обвинил Иран и Россию в попытке вмешательства в выборы в США.

«Мир становится свидетелем отчаянных публичных попыток Соединенных Штатов поставить под сомнение результаты своих выборов на самом высоком уровне. Эти обвинения - не более чем сценарий подрыва уверенности избирателей в безопасности выборов в США», - отметил он.

«Иран не заинтересован во вмешательстве в выборы в США. Соединенные Штаты должны положить конец своим злобным и опасным обвинениям в адрес Ирана», - добавил он.

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