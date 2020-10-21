МИД: Иран считает Россию одним из своих основных партнеров

В эксклюзивном интервью Sputnik официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что Иран считает Россию одним из своих основных партнеров в сфере военной обороны, и отметил, что две страны могут расширить свое сотрудничество теперь, когда были отменены эмбарго ООН на поставки оружия.

«Переговоры между Тегераном и Москвой сейчас проходят в рамках Совместной комиссии по сотрудничеству в сфере обороны. В этих же рамках реализуются программы сотрудничества официальных лиц двух стран, в том числе по региональным и международным вопросам», - отметил он.

Он подчеркнул, что любая закупка оружия «у дружественных стран» будет зависеть от основных потребностей Ирана, и Тегеран может получить любую необходимую технику и вооружение без каких-либо юридических ограничений исходя из потребностей обороны страны.

Он назвал Вашингтон «пристрастившийся» к санкциям, заявив, что «не так уж далеко, что Соединенные Штаты, пристрастившиеся к санкциям, еще раз продемонстрировали свою очевидную неудачу в Совете Безопасности ООН и свою неспособность ввести санкции после ядерной сделки и резолюции 2231 СБ ООН».