Иран выразил поддержку в работе Конституционного комитета Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, который прибыл в Тегеран во главе политической и военной делегации высокого уровня в Тегеране, продолжил в среду консультации со старшим помощником министра иностранных дел Али-Асгаром Хаджи.

В ходе встречи стороны обсудили последние события в Сирии, в том числе политический процесс и Конституционный комитет, ситуацию, особенно в зоне Идлиб, а также инициативы обеих сторон по улучшению экономической и гуманитарной ситуации в Сирии.

Касаясь позитивных достижений ирано-российского сотрудничества в Сирии, как на двусторонней основе, так и в рамках Астанинского процесса, Лаврентьев подчеркнул необходимость продолжения и укрепления консультаций и сотрудничества между двумя сторонами на различных политических уровнях.

Ссылаясь на усилия Ирана и России по продвижению работы Конституционного комитета и основную роль Астанинского процесса в формировании этого комитета, Хаджи назвал этот процесс наиболее важным форматом в разрешении политического кризиса в Сирии и поддержке прогресса Конституционного комитета. Он также назвал принципиальной позицией Исламской Республики Иран поддержку прогресса в работе Конституционного комитета без иностранного вмешательства и укрепление доверия между членами Комитета.

Следите за нами в Twitter @irnarussian