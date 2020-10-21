Рухани: следующему президенту США придется сдаться Ирану

Рухани на заседании кабинета министров в среду сказал, что «любой, кто придет к власти в Соединенных Штатах, должен сдаться иранскому народу».

Ссылаясь на Всемирный день экспорта, Рухани заявил: «Ненефтяной экспорт очень важен для страны. Враги пытались прекратить экспорт нефти, конденсата и нефтепродуктов, которые в прошлом входили в число наших важных статей экспорта, но разнообразие экспорта страны помешало им добиться успеха».

«Они хотели поставить иранский народ на колени и заставить Исламскую Республику сдаться им. Мы не сдались и не будем сдаваться. Они сами рано или поздно сдадутся», - отметил он.

Указав на отмены эмбарго на поставки оружия в Иран, он сказал: «Этот вопрос был важен для людей не потому, что сегодня мы можем свободно покупать и продавать оружие по правилам ООН. Конечно, это важно, но самое главное то, что логика истины, закона и рациональности преодолели силу и запугивание».

«Американцы годами пытались лишить иранский народ его прав. Неважно, сколько мы покупаем или продаем оружия, важно, чтобы мы добились своих прав», - рассказал Рухани.

«Иранский народ должен иметь право покупать оружие, если даже ему нужно. Права людей и реализация прав людей очень важны. В воскресенье американские заговоры провалились за последние четыре года. С самого начала новой администрации США американцы стремились разрушить ядреную сделку. Все их усилия были направлены на то, чтобы заставить всех покинуть ядреную сделку», - заключил он.

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