Стартовал крупнейший в Азии кинофестиваль

Крупнейший ежегодный кинофестиваль в Азии стартовал сегодня в Южной Корее. Несмотря на то, что вспышка коронавируса ограничила многие кинособытия этого года онлайн-версией, любители кино по-прежнему могут смотреть фильмы фестиваля, присутствуя на мероприятии.

Международный кинофестиваль в Пусане (BIFF) проводится ежегодно в течение 10 дней в портовом городе Пусан, в котором принимают участие звезды азиатской и мировой киноиндустрии.

На этом мероприятии, отложенном на две недели из-за коронавируса, на пяти экранах Киноцентра Пусана будут показаны 192 фильма из 68 стран. Иранское кино также представит восемь работ в разных секциях фестиваля.

Пусан - старейший кинофестиваль в Южной Корее, основан в 1996 году и стал одним из самых престижных азиатских кинофестивалей за последние 25 лет.

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