Иран заявил, что не будет участвовать в гонке вооружений в Западной Азии

«Иран не намерен участвовать в гонке вооружений в Западной Азии, регионе, полном американского «красивого оружия», - написали в Twitter.

«Саудовская Аравия входит в пятерку стран мира с наибольшим объемом военных расходов, и ее руки запятнаны кровью ни в чем не повинных йеменцев», - написало Представительство, отметив, «огромные военные расходы Саудовской Аравии в Западной Азии превратили регион в «пороховой погреб», готовый взорваться».

Согласно ИРНА, ограничения на вооружения Ирана, основанные на Приложении 5 ядреной сделки и Приложении В резолюции №2231, были отменены в воскресенье, 18 октября.

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