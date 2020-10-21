Следующий раунд переговоров по сбитому самолету МАУ пройдет в Киеве

"Второй раунд переговоров между заместителями глав МИД и делегациями Ирана и Украины по сбитому самолету, выполнявшему рейс PS752, завершился в Тегеране", написал он в Twitter.

Иранский посол отметил, что стороны назвали переговоры "конструктивными", и подчеркнули необходимость разрешения проблемы на основе международных правил.

По его словам, следующий раунд переговоров по сбитому самолету МАУ пройдет в конце ноября или в начале декабря в столице Украины.

Напомним, второй раунд переговоров двух стран с участием замглавы МИД Украины Евгения Енина и замглавы внешнеполитического ведомства Ирана по правовым и международным вопросам Мохсена Бахарванда 19-20 октября прошел в Тегеране.

8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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