Постпред Ирана подчеркнул на суверенитет страны над 3 островами в Персидском заливе



Выступая во вторник в видеоформате на очередном заседании Совета Безопасности ООН после ряда безосновательных обвинений, выдвинутых против его страны, он сказал, что Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса всегда были частью Ирана и останутся частью страны.

"Исламская Республика Иран сыграла неоспоримую роль в обеспечении энергетической безопасности, торгового судоходства и стабильности в регионе Персидского залива, и мы будем продолжать вносить свой вклад в укрепление мира и безопасности в этом чувствительном регионе", повторил он.

Ранее 30 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя обвинения ОАЭ по трем островам заявил, что повторение безосновательных претензий не влияет на суверенитет Ирана и не имеет юридической силы. "Суверенитет Ирана над иранскими островами Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса является неоспоримым, и все действия Ирана осуществлялись в рамках его суверенитета и территориальной целостности и, очевидно, не принадлежат никакому иностранному правительству", сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана.

