Иранский посол изложил позицию Тегерана по ядерной сделке

Исламская Республика Иран, несмотря на неоднократные заявления о том, что она не стремится к ядерному оружию на основании своих религиозных убеждений, на этот раз для того, чтобы продемонстрировать свою добрую волю и уважение к международному сообществу и будучи его активным членом, согласилась в рамках одной сделки показать все реальности своей ядерной деятельности. Данная сделка после принятия Резолюции 2231 получила международную поддержку.

Беспрецедентные по количеству и качеству инспекции Международного агентства по атомной энергии на ядерных объектах Ирана продемонстрировали миру истинный, мирный характер ядерной деятельности Ирана.

Согласно подписанному в 2015 году СВПД, государства-члены Совета Безопасности ООН за полученные от подписания СВПД преимущества приняли на себя определенные обязательства. Соответственно, государства-члены пытались скорректировать свои действия таким образом, чтобы помимо пользования преимуществами от СВПД они также выполняли свои обязательства, но с выходом Соединенных Штатов из СВПД 8 мая 2018 года и с их односторонним действием по возобновлению предыдущих санкций, которые были отменены в результате подписания СВПД и принятия Резолюции 2231, процесс выполнения этой важной и стабилизирующей ситуацию с нераспространением ядерного оружия сделки был нарушен.

В результате Соединенные Штаты, грубо нарушая международное право, вынудили остальной мир присоединиться к этому незаконному действию. Результатом этого давления стало то, что другие члены СВПД, особенно европейские члены, не смогли выполнить свои обязательства, и Иран не смог воспользоваться преимуществами СВПД, особенно его экономическими интересами.

Но односторонние и незаконные действия США продолжались и достигли острой стадии в 2020 году, что вызвало обеспокоенность международного сообщества по поводу гибели важного соглашения — СВПД. Согласно положениям СВПД и Резолюции 2231, ограничения на поставки оружия в/из Исламской Республики Иран автоматически прекращаются с 18 октября 2020 года.

Соединенные Штаты после многочисленных попыток по уничтожению СВПД, которые не увенчались успехом, решили принять меры по возобновлению оружейного эмбарго, с тем чтобы еще больше приблизиться к уничтожению СВПД. В связи с этим, по мере приближения к дате окончания срока действия оружейных ограничений Ирана, США сначала представили резолюцию, а потом попытались продлить эти ограничения.

После того как Совет Безопасности выступил против данной резолюции, Вашингтон, который проводил неправильное и противоречащее толкование Резолюции 2231 СБ ООН, потребовал задействовать механизм Snapback, но, как неоднократно заявляли оставшиеся члены СВПД и подавляющее большинство членов Совета Безопасности, Соединенные Штаты вышли из СВПД и больше не могут использовать этот механизм.

Совет Безопасности ООН настоятельно призывает все государства-члены, региональные и международные организации предпринять необходимые шаги для поддержки выполнения СВПД, в том числе путем принятия мер в соответствии с исполнительной программой СВПД и Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и воздержаться от действий, которые мешают выполнению установленных в СВПД обязательств.

Согласно международным правилам Исламская Республика Иран, будучи членом Совместного всеобъемлющего плана действий, имеет право пользоваться его преимуществами. Таким образом, в соответствии с СВПД и Резолюцией 2231 СБ ООН все предыдущие санкции ООН были сняты, а оружейные ограничения истекали 18 октября этого года. Теперь реализация СВПД как важного международного соглашения, поддерживаемого ООН (Резолюция 2231), имеет только одно недостающее звено — необходимость пользования Ираном всеми преимуществами СВПД.

Ожидается, что международное сообщество будет выполнять свои обязательства, предусмотренные статьей 25 Устава ООН и Резолюцией 2231, и предпринимать шаги для поддержки СВПД во всех аспектах (политическом и практическом). Важно отметить, что соглашение без выгод и без выполнения является мертвым.