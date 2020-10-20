Иран не намерен вовлекаться в гонку вооружений в регионе, заверил Зариф

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, выступая в видеоформате на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по ситуации в регионе Персидского залива. Встреча проходит по российской инициативе и под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Иран не намерен вовлекаться в гонку вооружений в регионе, несмотря на окончание ограничений Совета Безопасности", подчеркнул Зариф.

"Позвольте мне воспользоваться возможностью, чтобы выразить нашу благодарность абсолютному большинству членов Совета за то, что они отвергли попытки США "убить" Совместный всеобъемлющий план действий [СВПД] и резолюцию 2231", -добавил он.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.