Бахарванд: Иран никогда не пытается скрыть подробности авиакатастрофы украинского самолета

"Внешнеполитическое ведомства Ирана в координации и сотрудничестве со всеми соответствующими учреждениями будет использовать все свои возможности и усилия для защиты прав жертв", сказал он на встрече ряда семей погибших, комментируя итоги второго раунда переговоров между Украиной и Ираном по делу о сбитом самолёте компании «Международные авиалинии Украины», которые прошли в Тегеране.

Выражая сочувствие и соболезнования семьям выживших, Бахарванд пообещал провести встречу между семьями жертв и иранскими судебными чиновниками, чтобы проинформировать семьи жертв о судебном процессе по инциденту и ответить на возможные вопросы и неясности относительно происшествие.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.