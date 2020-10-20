Политика Ирана по сохранению приверженности СВПД принесла свои плоды

"Снятие оружейного эмбарго с Ирана было важным достижением для страны", сказал Рабие на своем еженедельном брифинге.

По словам представителя правительства, реализации этой достижении стало возможным благодаря справедливой позиции Исламской Республики и стойкости людей.

"Оружейное эмбарго было снято, несмотря на политические разногласия и давление, а также чрезмерные требования США, Израиля и их региональных союзников", отметил Рабии.

Он также высоко оценил независимость, проявленную в прошлом году международным сообществом в борьбе с политикой односторонности со стороны США.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.