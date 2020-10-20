20 окт. 2020 г., 16:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84082056
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Политика Ирана по сохранению приверженности СВПД принесла свои плоды

Политика Ирана по сохранению приверженности СВПД принесла свои плоды

Тегеран, 20 октября. ИРНА — Официальный представитель правительства Ирана Али Рабие сказал во вторник, что политика Ирана по сохранению приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) принесла свои плоды после истечения 18 октября срока эмбарго на поставки оружия Ирану.

"Снятие оружейного эмбарго с Ирана было важным достижением для страны", сказал Рабие на своем еженедельном брифинге.

По словам представителя правительства, реализации этой достижении стало возможным благодаря справедливой позиции Исламской Республики и стойкости людей.

"Оружейное эмбарго было снято, несмотря на политические разногласия и давление, а также чрезмерные требования США, Израиля и их региональных союзников", отметил Рабии.

Он также высоко оценил независимость, проявленную в прошлом году международным сообществом в борьбе с политикой односторонности со стороны США.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.

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