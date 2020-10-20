В Иране сообщили об экспорте антибактериальных носков в Великобританию

Такие антибактериальные носки также были экспортированы в Италию, Россию, Украину и Туркменистан в последние годы. Несмотря на ограничения из-за вспышки коронавируса также экспортированы 8000 пар носков в Великобританию в этом году.

Гендиректор иранской компании, производящей антибактериальных носков, Байаноллах Фархади назвал высокое качество носков и современную технику причиной успешного экспорта иранских носков.

По его словам, в настоящее время эта компания производит 36 пар носков в день.

Технология обработки изделий наночастицами серебра является одним из последних достижений мировой науки.

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