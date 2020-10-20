В Иране сообщили об экспорте антибактериальных носков в Великобританию

Такие антибактериальные носки также были экспортированы в Италию, Россию, Украину и Туркменистан в последние годы. Несмотря на ограничения из-за вспышки коронавируса также экспортированы 8000 пар носков в Великобританию в этом году.
Гендиректор иранской компании, производящей антибактериальных носков, Байаноллах Фархади назвал высокое качество носков и современную технику причиной успешного экспорта иранских носков.
По его словам, в настоящее время эта компания производит 36 пар носков в день.
Технология обработки изделий наночастицами серебра является одним из последних достижений мировой науки.
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Тегеран, 20 октября, ИРНА – Иран экспортирует антибактериальные носки из хлопка с наночастицами серебра в Великобританию. Об этом сообщил штаб по развитию нанотехнологии Ирана.
Такие антибактериальные носки также были экспортированы в Италию, Россию, Украину и Туркменистан в последние годы. Несмотря на ограничения из-за вспышки коронавируса также экспортированы 8000 пар носков в Великобританию в этом году.
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