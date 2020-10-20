Иран: испытания вакцины от коронавируса на людях начнется в начале октября

"Вакцина, работу над которой ведут 4-5 исследовательских групп, 2 группы достигли хороших успехов в разработке вакцины от коронавируса", сказал Намаки.

"Если болезнь и вакцина не претерпевают фундаментальных изменений и трансформаций, мы разработали хорошие методы изготовления вакцины и проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения", указал министр.

По последним данным министерства здравоохранения Ирана, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 534 631 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 431360 случаев выздоровления среди заразившихся. В общей сложности в Иране умерли уже 30712 человек.