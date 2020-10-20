Иран: испытания вакцины от коронавируса на людях начнется в начале октября

"Вакцина, работу над которой ведут 4-5 исследовательских групп, 2 группы достигли хороших успехов в разработке вакцины от коронавируса", сказал Намаки.
"Если болезнь и вакцина не претерпевают фундаментальных изменений и трансформаций, мы разработали хорошие методы изготовления вакцины и проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения", указал министр.
По последним данным министерства здравоохранения Ирана, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 534 631 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 431360 случаев выздоровления среди заразившихся. В общей сложности в Иране умерли уже 30712 человек.
Тегеран, 20 октября. ИРНА — Испытания на людях иранской вакцины от COVID-19 стартуют 5 ноября. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
"Вакцина, работу над которой ведут 4-5 исследовательских групп, 2 группы достигли хороших успехов в разработке вакцины от коронавируса", сказал Намаки.
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