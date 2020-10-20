Наследие иранского великого певца останется в сердцах и умах: гендиректор ЮНЕСКО

«С огромным сожалением я узнала о смерти Мохаммада Резы Шаджаряна, человека, тронувшего сердца многих в Иране, говорящих на персидском языке в регионе и во всем мире. От имени ЮНЕСКО я выражаю искренние соболезнования вам, его семье и народу Ирана. Я осознаю вашу привязанность к нему и тяжесть этой потери», говорится в письме гендиректора ЮНЕСКО.

«Г-н Шаджарян был не только талантливым певцом и мастером классической иранской музыки, но и посвятил свое искусство защите гуманитарных и образовательных целей. Кроме своего музыкального опыта, он громким и решительным голосом сломал барьеры, разделяющие людей, страны и культуры. Именно на этой основе, исполняв стихи Омара Хайяма в этой организации, он получил Премию ЮНЕСКО в 1999 году. Он также стал обладателем медаль Моцарта ЮНЕСКО в 2007 году на церемонии в вашу честь как бывшего президента Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО и в конце своей 10-летней миссии в организации», отметила она.



По её словам, Шаджариан представил новому иранскому поколению признать свою культурную идентичность и общее наследие, исполняв стихи персидской классической литературы.

Легендарный всемирно известный певец иранской классической музыки Мохаммад Реза Шаджариан скончался 8 октября после долгой болезни в тегеранской больнице «Джам».

Мохаммед Реза Шаджариан родился в 1940 году в Мешхеде (Иран). Он широко известен в Иране и во всём мире как выдающийся исполнитель персидской классической музыки (дастгах). Вокалист необычайного таланта и утончённости, воплощающий в себе как музыкальные, так и моральные качества традиционного мастера, или остада, Мохаммед Реза Шаджариан служит примером миссии Премии Ага Хана в области музыки, стремясь обеспечить историческую преемственность музыкального наследия и способствуя его возрождению.

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