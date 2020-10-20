Россия продолжит торговое сотрудничество с Ираном: посол РФ при ООН

«Снова неправильный подход… США играют роль «мирового полисмена», заменяя Совет Безопасности ООН - эта нежелательная роль», написал он в Twitter в понедельник, подвергая критику политику США по Ирану.

«Мы ведем и будем продолжать торговое сотрудничество с Ираном, и США не в состоянии говорить нам или другим, что мы можем или не можем делать. Прекратите унижать США таким бессмысленным стремлением!», добавил он.

Посол России при ООН Дмитрий Полянский в воскресенье предложил Майку Помпео сменить словам «санкции» и «наказание» на «диалог» и «вовлечение», что, по словам российского дипломата, «сделает Америку снова уважаемой».

«Однако считать Америку проигравшей не стоит, ведь она пошла другим путем – не многосторонним, а санкционным», добавил он.

18 октября официально завершились санкции Совбеза ООН, ограничивающие доступ Исламской Республики на международный оружейный рынок.

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