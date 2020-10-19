Заместители министров иностранных дел Ирана и Украины провели встречу в Тегеране

Во время второго раунда политических переговоров между заместителями министров иностранных дел Исламской Республики Иран и Украины под председательством Аббаса Арагчи и заместителя министра иностранных дел Евгения Енина был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе этого раунда политических переговоров стороны изучили последние события в двусторонних отношениях в различных областях, а также рассмотрели пути развития и расширения отношений.

На встрече также обсуждались точки зрения обеих сторон по некоторым важным региональным и международным вопросам, таким как события, связанные с ядреной сделкой, односторонние и незаконные санкции США против Ирана, текущие события в регионе, национальные и международные последствия вируса Covid-19 и способы борьбы с ним.

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