Военно-морское вооружение иранского производства не уступает зарубежным образцам: командующий ВМФ

«Сегодня ВМФ достиг уровня возможностей и самодостаточности, когда отпадает необходимость покупать оружие, и мы считаем эмбарго на поставки оружия шуткой для военно-морского флота», - отметил он.

«Но сегодня я осмелюсь сказать, что в Военно-морском флоте отмена или продолжение эмбарго на поставки оружия неэффективна, потому что мы производим все, что хотели, из всех видов пушек, торпед и кораблей», - добавил он.

«Наша продукция отличается высоким уровнем качества и ценовой привлекательности, что позволяет ей успешно конкурировать с зарубежными образцами», - заключил он.

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