19 окт. 2020 г., 17:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84080842
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Военно-морское вооружение иранского производства не уступает зарубежным образцам: командующий ВМФ

Военно-морское вооружение иранского производства не уступает зарубежным образцам: командующий ВМФ

Тегеран, 19 октября, ИРНА - Командующий военно-морским флотом Хосейн Ханзади заявил, что военно-морское вооружение иранского производства весьма конкурентоспособно по сравнению с иностранными моделями.

«Сегодня ВМФ достиг уровня возможностей и самодостаточности, когда отпадает необходимость покупать оружие, и мы считаем эмбарго на поставки оружия шуткой для военно-морского флота», - отметил он.

«Но сегодня я осмелюсь сказать, что в Военно-морском флоте отмена или продолжение эмбарго на поставки оружия неэффективна, потому что мы производим все, что хотели, из всех видов пушек, торпед и кораблей», - добавил он.

«Наша продукция отличается высоким уровнем качества и ценовой привлекательности, что позволяет ей успешно конкурировать с зарубежными образцами», - заключил он.

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