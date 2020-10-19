Шамхани: Основа политики США - создание хаоса и незащищенности

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана (ВКНП) Абдулла Абдулла, посетившего Тегеран, сегодня в понедельник встретился с Али Шамхани.

Объясняя деструктивную политику Соединенных Штатов в регионе Западной Азии, которая привела к войне, разрушениям и отсталости для жителей региона, Шамхани сказал: «Основа американской политики - создавать хаос и незащищенность. Неважно, цель - Афганистан или Ирак».

«Единственный способ избежать таких опасных политик США - это сопротивляться и поддерживать единство и сплоченность», - отметил он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности назвал межафганский диалог, сохранение республики и прав этнических групп и религий, а также соблюдение конституции ключевыми и очень эффективными компонентами в установлении прочной стабильности и безопасности в Афганистане. «Соединенные Штаты всегда стремились подорвать ключевые элементы стабилизации в Афганистане, чтобы сохранить присутствие и увековечить отсутствие безопасности», - указал он.

Шамхани назвал любые действия, выходящие за рамки ценностей и национализма, предательством многолетней борьбы и самопожертвования афганского народа и отметил: «долгосрочные интересы страдающего народа Афганистана не должны приноситься в жертву каким-то мимолетным интересам».

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