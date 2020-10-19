Дипломат: региональные союзники США считают СВПД самой большой угрозой

«Согласно резолюции №2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающейся СВПД, эмбарго Ирана на поставки оружия истекло 17 октября, и с точки зрения международных норм и правил Иран может экспортировать и импортировать оружие», - сказал он.

«За последние несколько месяцев администрация Трампа потерпела две неудачи на международной арене в отношении Ирана: одна касается продления эмбарго на поставки оружия в Иран, а другая - деактивации механизма восстановления санкций ООН против Ирана», - рассказал он.

По его словам, «отмена эмбарго на поставки оружия не приведет к военному сотрудничеству или продаже оружия между Ираном и Европой, потому что европейцы продолжают осуждать антиядерную политику США и будут следовать ей на практике, поскольку преследуют свои национальные интересы».

«Другие страны будут ждать выборов в США, потому что многие страны оптимистично настроены в отношении того, что с избиранием Джо Байдена откроется возможность сотрудничества с Ираном. В то же время, если Трамп будет переизбран, еще неизвестно, действительно ли две державы, Россия и Китай, будут торговать оружием с Ираном», - заключил дипломат.

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