Рухани: Решение проблем Афганистана - это межафганские политические переговоры

Хасан Рухани в понедельник во время встречи с председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана (ВКНП) Абдуллой Абдуллой сказал, что в период, когда Афганистан сталкивался с иностранной агрессией, иранская нация и правительство поддерживали правительство и народ этой страны. «Пусть в этой стране будет прочный мир и безопасность, и пусть народ Афганистана будет жить в мире», - отметил он.

Поддерживая усилия, прилагаемые Высшим советом примирения в Афганистане для установления мира, стабильности и безопасности, президент сказал: «Мир, стабильность и прочная безопасность в Афганистане как в соседней и братской стране имеют особое значение для Исламской Республики Иран».

«Важно, чтобы народ этой страны достиг настоящего мира после многих лет войны и конфликтов, чтобы сохранить свои достижения, и решение этой проблемы - это политический диалог и межафганские переговоры», - заявил он.

Рухани заявил, что вмешательство и присутствие США в качестве страны-агрессора в Афганистане не соответствует воле и мнению народа этой страны, добавив, что «правительство США, которое потерпело неудачу в своей политике в регионе и в мире, стремится к злоупотребить мирными переговорами в Афганистане для своих президентских выборах».

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