19 окт. 2020 г., 13:46
Journalist ID: 2388
News Code: 84080509
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Глава судебной власти Ирана призвал западные страны не укрыть экономических коррупционеров

Глава судебной власти Ирана призвал западные страны не укрыть экономических коррупционеров

Тегеран, 19 октября, ИРНА - Глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси предупредил западные страны, чтобы они не превратили свою страну в убежище для грабителей и экономических коррупционеров.

Эбрахим Раиси на заседании Высшего совета судебных должностных лиц сказал, что западные страны должны быть привержены выполнению соглашений, но их притеснение усиливается день ото дня. «Вопрос о противостоянии господству важен для того, чтобы с полными руками присутствовать на поле противостояния этому принуждению», - сказал он.

Говоря об окончании 10-летнего эмбарго на поставки оружия в страну, он отметил: «Устранение препятствий на пути к сделке по оружию не должно ограничиваться политическим поражением Соединенных Штатов, и все репрессивные санкции США и Запада против иранского народа должны быть отменены».

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