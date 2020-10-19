Глава судебной власти Ирана призвал западные страны не укрыть экономических коррупционеров

Эбрахим Раиси на заседании Высшего совета судебных должностных лиц сказал, что западные страны должны быть привержены выполнению соглашений, но их притеснение усиливается день ото дня. «Вопрос о противостоянии господству важен для того, чтобы с полными руками присутствовать на поле противостояния этому принуждению», - сказал он.

Говоря об окончании 10-летнего эмбарго на поставки оружия в страну, он отметил: «Устранение препятствий на пути к сделке по оружию не должно ограничиваться политическим поражением Соединенных Штатов, и все репрессивные санкции США и Запада против иранского народа должны быть отменены».

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