МИД Ирана: развитый и независимый Афганистан приносит выгоду всем

"Исламская Республика Иран считает, что развитый, стабильный и независимый Афганистан приносит выгоду всем", отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ИРИ.

Комментируя недавние угрозы госсекретаря США Майка Помпео против поставщиков оружия в Иран, он заявил: "Такие утверждения хорошо показывают, что он (Помпео – ред.) тоже не считает, что односторонние санкции США оказались успешными".

Несмотря на тот факт, что оружейное эмбарго в отношении Ирана 18 октября истекло, Помпео в воскресенье пригрозил санкциями за продажу вооружений Ирану.

Говоря о нескольких ракетах, которые в ходе карабахского конфликт упали в Иране, Хатибзаде назвал красная линия страны безопасностью граждан. "Мы уже предупредили, что Иран ответит на любую агрессию на территории Ирана", подчеркнул он.

В ответ на вопрос об утверждениях Дональда Трампа о переговорах с Ираном, официальный представитель МИД ИРИ отметил: " Пока Соединенные Штаты не придут к выводу, что их политика по Ирану потерпела неудачу, никакого различия не будет".

По его словам, сегодня украинская делегация прибыла в Тегеран, чтобы продолжать второй раунд переговоров с Ираном по самолету МАУ.

8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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