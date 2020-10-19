Состоялся второй раунд переговоров между Ираном и Украиной по поводу крушения "Boeing 737"

Как сообщает ИРНА, вчера украинская делегация прибыла в Тегеран, двусторонние переговоры ведутся с утра понедельника и продлятся до 20 октября.

Иранскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел по правовым и международным делам Мохсен Бахарванд.

По словам Бахарванда, в рамках этого раунда переговоров состоятся три технических встречи. Одна из этих встреч посвящена техническим обсуждениям, которые предстоит провести Авиационной организации. Одно заседание посвящено судебным вопросам, проводимым коллегами из судебной власти, а другое заседание - правовым вопросам, связанным с размером компенсации физическим лицам и самолету.

Первый раунд переговоров прошел в Киеве, Украина, 30 и 31 июля под председательством заместителя министра иностранных дел по правовым и международным делам Мохсена Бахарванда.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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