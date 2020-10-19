19 окт. 2020 г., 10:48
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News Code: 84080126
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Иран удовлетворяет 90% своих оборонных потребностей: минобороны

Иран удовлетворяет 90% своих оборонных потребностей: минобороны

Тегеран, 19 октября, ИРНА – Иран удовлетворяет и производит 90% своих оборонных потребностей в стране, заявил министр обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ генерал Амир Хатами.

"Сегодня Иран считается замечательной ракетной державой, в наземной области у нас самый большой танк, бронетранспортеры, пушки, все виды минометов, ракетных установок, артиллерии, противотанкового вооружения и такие зенитные ракетные комплексы, как "Раад", "Туфан" и "Арас", отметил иранский министр в эфире государственного телевидения Ирана.
По его словам, Иран также является одной из известных сил в воздушной сфере. "Мы производим суда, и протестировали радары, радио и оборудование, используемое сегодня в области пассивной защиты, с максимальной дальностью действия на низком, среднем и высоком уровнях", добавил он.
Генерал Хатами отметил, что Иран добился самодостаточности в ракетной области. Он вновь подчеркнул, что Иран входит в шестерку стран мира по производству БПЛА.

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