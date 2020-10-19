19 окт. 2020 г., 10:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84080062
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Министр энергетики: иранско-афганское сотрудничество в сфере транспорта и энергетики развивается

Министр энергетики: иранско-афганское сотрудничество в сфере транспорта и энергетики развивается

Тегеран, 19 октября, ИРНА - Касаясь проведения в ближайшее время шестого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Афганистаном, министр энергетики Реза Ардаканиян сказал, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с запуском железной дороги Герат-Хаф, таможенное сотрудничество, приграничные рынки и вопросы энергетики.

«В последние недели ответственность за Совместную экономическую комиссию Ирана и Афганистана была передана Министерству энергетики по предложению Министерства иностранных дел и с одобрения Совета министров», - сказал он.

«Исходя из этого, предприняты шаги, в том числе проведение первой специализированной выставки электроэнергии и телекоммуникаций, которая прошла в Кабуле с участием более 70 иранских компаний и была хорошо приветствована», - добавил он.

«6-е заседание Совместной комиссии состоится в ближайшее время в Кабуле, и будут предприняты усилия для развития различных областей сотрудничества как в электроэнергетике, так и в энергетическом секторе, а также в области возобновляемых источников энергии через совместную аэродинамическую трубу между Ираном и Афганистаном, что требует совместных инвестиций», - добавил он.

По его словам, на встрече также будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием железной дороги Герат-Хаф и обсуждение таможенного сотрудничества, проблемы приграничных рынков и цепочки хороших экономических событий между Ираном и Афганистаном.

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