Министр энергетики: иранско-афганское сотрудничество в сфере транспорта и энергетики развивается

«В последние недели ответственность за Совместную экономическую комиссию Ирана и Афганистана была передана Министерству энергетики по предложению Министерства иностранных дел и с одобрения Совета министров», - сказал он.

«Исходя из этого, предприняты шаги, в том числе проведение первой специализированной выставки электроэнергии и телекоммуникаций, которая прошла в Кабуле с участием более 70 иранских компаний и была хорошо приветствована», - добавил он.

«6-е заседание Совместной комиссии состоится в ближайшее время в Кабуле, и будут предприняты усилия для развития различных областей сотрудничества как в электроэнергетике, так и в энергетическом секторе, а также в области возобновляемых источников энергии через совместную аэродинамическую трубу между Ираном и Афганистаном, что требует совместных инвестиций», - добавил он.

По его словам, на встрече также будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием железной дороги Герат-Хаф и обсуждение таможенного сотрудничества, проблемы приграничных рынков и цепочки хороших экономических событий между Ираном и Афганистаном.

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