Власти России намерены расширять военное сотрудничество с Ираном

Российские официальные лица считают Тегеран надежным партнером Москвы, и что две страны могут расширить структуру своего сотрудничества в различных сферах, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

Это мнение неоднократно выражалось российскими официальными лицами в последние недели, когда США не удалось продлить эмбарго на поставки оружия Ирану в Совете Безопасности ООН.

22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, заявил, что 18 октября этот режим поставок Ирану будет остановлен. "18 октября этот режим поставок Ирану будет остановлен. Эмбарго нет, не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", сказал Лавров.

По словам министра, нет такого понятия, как "оружейное эмбарго против Ирана". В соответствии с резолюцией СБ ООН вопрос о поставках оружия в Иран и из Ирана является предметом рассмотрения самого Совбеза.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в конце сентября заявил, что скоро появятся дополнительные возможности для военно-технического сотрудничества с Ираном. "Мы американских санкций не боимся, мы привыкли к ним, это никаким образом не повлияет на нашу линию. Наше сотрудничество с Ираном многоплановое, в военно-технической сфере сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству", указал он.

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран является для России надежным партнером по многим направлениям взаимодействия. "Мы убеждены, что все возможности, которые открываются в связи с истечением срока действия положений резолюции 2231 Совбеза ООН, касающихся военно-технического сотрудничества с Ираном, будут должным образом учтены и соответствующим образом своевременно использованы на взаимовыгодной основе и на благо народов наших двух стран", рассказала дипломат.

Кроме того, посол РФ в Иране Леван Джагарян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что истечение 18 октября "оружейного эмбарго" в отношении Ирана, безусловно, облегчит взаимодействие Москвы с Тегераном в этой сфере. На данном направлении открываются определенные перспективы.

"Не очень понятно, почему это событие вызывает такой ажиотаж в прессе и общественно-политических кругах ряда стран. На наш взгляд, ничего экстраординарного не произойдет. При этом необходимо подчеркнуть, что Россия неизменно действует в строгом соответствии с нормами международного права и неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств", рассказал посол

"Что касается вторичных санкций США. Россия - великая держава, и напугать нас подобными угрозами у Вашингтона не выйдет", подчеркнул он.

"Действительно, у Исламской Республики сложились крайне непростые взаимоотношения с КСА и некоторыми другими странами Персидского залива. Во многом существующая напряженность обусловлена масштабным военным присутствием США в регионе, а также последовательно проводимой Вашингтоном линией на массированную накачку вооружениями ряда ближневосточных государств. Этот факт вкупе с функционированием в данном районе мира многочисленных американских военных баз и ярко выраженным враждебным подходом Белого Дома к нынешнему иранскому руководству не может не вызывать в Тегеране серьезную озабоченность. В таких условиях Исламская Республики имеет полное право на укрепление обороноспособности своих Вооруженных сил, равно как и другие суверенные государства", сказал Джагарян в ответ на вопрос «Нет ли у нас опасений, что Тегеран воспользуется отменой оружейных ограничений для укрепления своих позиций и усиления конфронтации со своими региональными соперниками?».

"Россия неоднократно выступала с мирными инициативами, нацеленными на нормализацию обстановки и налаживание конструктивного диалога между региональными игроками. По нашему мнению, добрая воля со стороны стран Ближнего Востока в сочетании с позитивным вкладом мировых держав позволили бы добиться заметных подвижек в процессе стабилизации ситуации в этом взрывоопасном регионе мира", указал он.

"В период своего председательства в СБ ООН в октябре этого года Россия намерена приложить максимум усилий на этом направлении", резюмировал посол.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.