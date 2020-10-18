Рухани предупредил о злонамеренных «вложениях» врагов во внутренние разногласия



Иранский президент призвал всех ответственных лиц, активистов и тех, кто желает блага страны, сохранять политическое спокойствие и разум, чтобы предотвратить столкновения и конфликты.

"Хотя бесчеловечные и незаконные санкции США привели к сокращению поступлений страны в иностранной валюте [...], более чем через два с половиной года после введения этих ограничений правительство, благодаря своему планированию, предотвратило реализацию зловещих целей Соединенных Штатов по разрушению страны", сказал Рухани на заседании штаба экономической координации правительства Ирана.

Рухани подчеркнул необходимость сохранения политического спокойствия и сплоченности и предупредил, что разжигание внутреннего конфликта, наряду с глубокой и сложной экономической войной, является одним из направлений, которые использовали враги Ирана.

Рухани также отметил, что правительство рассматривает частный сектор как движущую силу экономики страны, и подчеркнул, что правительство оказывает этому сектору полную поддержку.