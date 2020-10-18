Зариф: Иран поддерживает межафганские переговоры и мирный процесс

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в воскресенье в Тегеране переговоры с Высшего совета по национальному примирению Афганистана (ВКНП) Абдуллой Абдуллой", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

В ходе встречи, Зариф подтвердил поддержку Исламской Республикой Иран правительства Исламской Республики Афганистан и мирного процесса под руководством афганцев, а также договоренностей, достигнутых между участниками межафганских переговоров.

Зариф высоко оценил участие Абдуллы в политическом процессе и принятие им должности председателя Высшего совета по национальному примирению Афганистана, и выразил поддержку Ираном участия талибов в политической структуре Афганистана.

Абдулла Абдулла, в свою очередь, рассказал о последних событиях в Афганистане, а также последнем статусе, связанным с межафганскими переговорами.

Абдулла прибыл в Тегеран в воскресенье с трехдневным визитом, где планирует провести переговоры с высокопоставленными официальными лицами Исламской Республики Иран по расширению двусторонних отношений и путям развития процессов мира и стабильности в Афганистане.