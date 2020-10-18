Иран с 18 октября получил возможность закупать вооружение у зарубежных стран

Ранее "прямая или косвенная поставка, продажа или передача Ирану или для использование в Иране боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем" были возможны только по разрешению Совбеза ООН в каждом конкретном случае. Де-факто же в отношении Ирана действовало полное оружейное эмбарго. Эти ограничения стали частью добровольно принятых Ираном обязательств для скорейшего завершения переговоров по заключению СВПД.

14 октября президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани поздравил население страны со скорой отменой оружейного эмбарго. "Для тех, кто сомневается в том, что принесла нам ядерная сделка, - вот один из ее результатов. Начиная с воскресенья мы сможем продавать оружие кому хотим и покупать у кого хотим", - отметил политик.

В Тегеране не скрывают, что заинтересованы в поставках вооружений, прежде всего из стран, которые внесли ключевой вклад в сохранение СВПД после выхода из него США в 2018 году. "После снятия эмбарго мы сможем удовлетворять свои потребности при посредничестве стран, с которыми установились стратегические отношения, включая Россию и Китай", - указывал в сентябре глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия - приоритетный партнер", - подтвердил со своей стороны посол Ирана в РФ Казем Джалали.

В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов подтверждал, что Иран "имеет очень большие надежды на приобретение российской [военной] техники" после снятия санкций. В Москве "убеждены, что все возможности, которые открываются в связи с истечением срока действия положений резолюции 2231 Совбеза ООН, касающихся военно-технического сотрудничества с Ираном, будут должным образом учтены и соответствующим образом своевременно использованы на взаимовыгодной основе и на благо народов двух стран", отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Двойное фиаско США в СБ ООН

Против отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана в течение последних нескольких месяцев выступали США. Госсекретарь Майкл Помпео подчеркивал, что "нельзя рисковать тем, чтобы Иран приобретал более передовые вооружения и передавал эти арсеналы безответственным действующим лицам".

Еще в августе в качестве своеобразного пробного шара США внесли в СБ ООН о продлении ограничений до тех пор, "пока Совет не примет обратное решение". При голосовании документ не набрал нужного количества голосов: против него высказались Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Определяющей при принятии решения стала позиция европейских стран. Великобритания, Франция и Германия соглашались с опасениями США по поводу открывающейся у Ирана возможности покупать оружие. Но, будучи участниками ядерной сделки, они не могли не понимать, что продление оружейного эмбарго будет означать конец соглашения. Иран предупреждал, что в случае принятия резолюции выйдет из СВПД.

Буквально через несколько дней после голосования США попытались взять реванш. Помпео лично вручил председателю Совбеза ООН письмо с уведомлением об инициировании "снэпбэка" (быстрый возврат к предыдущей стадии чего-либо) - так США называют возвращение санкций ООН в отношении Ирана. Эта процедура предусмотрена СВПД: если участник сделки настаивает на возвращении ограничений, то санкции либо автоматически возвращаются через 30 дней, либо на голосование Совбеза выносится резолюция о продлении режима без санкций.

Однако, учитывая выход США из СВПД, их обращение не было удовлетворено: против него выступили 13 из 15 стран СБ. Даже традиционный союзник США Великобритания в лице заместителя постпреда Джеймс Раской указала, что "запуск "снэпбэка" в данный момент будет несовместим с общими усилиями по сохранению иранской ядерной сделки". В Тегеране расценили произошедшее как "историческое поражение" Вашингтона.

Как заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, вопрос о возвращении санкций в отношении Ирана больше не будет выноситься на обсуждение Совета Безопасности ООН. Впрочем, США с этим не согласны и, несмотря на двойное поражение, не оставляют надежды добиться своего. Так, месяц назад Помпео пообещал, что США "вернутся в Совбез с целью вновь ввести санкции, чтобы эмбарго на поставки оружия стало постоянным".

Односторонние санкции

Тем не менее, осознав, что шансы их поддержки в Совбезе ООН стремятся к нулю, 21 сентября США ввели санкции за продажу Ирану оружия на национальном уровне. Президент Дональд Трамп подписал указ об ограничительных мерах в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану "ядерных технологий, технологий [производства] баллистических ракет и обычных вооружений".

Как пояснили позднее в Белом доме, "новый указ дает полномочия Госдепартаменту и Министерству финансов США вводить финансовые санкции против тех, кто замешан в поставках обычных вооружений в Иран и из него". В этом плане "это более широкая трактовка, нежели чем оружейные ограничения ООН, которые касаются только оружия или оборудования, обозначенного в Реестре обычных вооружений ООН", добавил представитель американской администрации высокого ранга.

Более того, как предупредил спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс, указ Трампа "велит не ждать физической доставки [Тегерану], скажем, боевых истребителей, танков или скоростных катеров". По его словам, сам факт заключения соглашений "может привести к санкциям в отношении вовлеченных в них лиц".

В России американских санкций не боятся, поскольку привыкли к ним, отреагировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия развивает с Ираном многоплановое сотрудничество, "в сфере ВТС сотрудничество пойдет в зависимости от потребности сторон и взаимной готовности к такому сотрудничеству в спокойном ключе".

Со своей стороны Зариф сомневается в том, что "вторичные санкции США станут препятствием" для закупки вооружений, в том числе у России и Китая.