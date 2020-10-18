В Тебризе пройдет 24-ая международная выставка автомобилей и запчастей

24-ая международная выставка автомобилей и запчастей, и 17-ая международная выставка транспорта, транзита и логистики пройдут с 20-го по 23-е октября в городе Тебриз.

На выставках представлены такие страны, как Китай, Турция, Польша, Южная Корея и Тайвань, а также иранские провинции Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Тегеран, Хорасан-Резави, Исфахан, Семнан, Хузестан, Гилян и Маркази.

Участвующие в названых выставках компании демонстрируют легковые и грузовые автомобили, оборудование для авторемонтных мастерских, моторные масла, фильтры, автозапчасти, компрессоры разных видов, аккумуляторные батареи, электрооборудование и системы безопасности автомобилей, автопокрышки, а также дорожно-строительную и строительную технику, грузовые автотранспортные средства, спортивные автомобили.