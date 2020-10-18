Иранский мультик признан лучшим на международном кинофестивале в Варшаве

36-й международный кинофестиваль в Варшаве прошел с 9 по 18 октября. Иранский мультфильм «Белый кит» был единственным представителем Ирана в Варшавском международном кинофестивале.
Десятиминутный фильм «Белый кит» рассказывает о мужике, который пытается найти друзей, которых он потерял в результате авиаудара много лет назад. Белый кит — единственный образ и знак того инцидента, оставшийся в его памяти.
Тегеран, 18 октября. ИРНА — Мультфильм «Белый кит» иранского режиссера Амира Мехрана признан лучшим на Варшавском международном кинофестивале.
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