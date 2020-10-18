18 окт. 2020 г., 15:20
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News Code: 84079414
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Иранский мультик признан лучшим на международном кинофестивале в Варшаве

Иранский мультик признан лучшим на международном кинофестивале в Варшаве

Тегеран, 18 октября. ИРНА — Мультфильм «Белый кит» иранского режиссера Амира Мехрана признан лучшим на Варшавском международном кинофестивале.


36-й международный кинофестиваль в Варшаве прошел с 9 по 18 октября. Иранский мультфильм «Белый кит» был единственным представителем Ирана в Варшавском международном кинофестивале.
Десятиминутный фильм «Белый кит» рассказывает о мужике, который пытается найти друзей, которых он потерял в результате авиаудара много лет назад. Белый кит — единственный образ и знак того инцидента, оставшийся в его памяти.

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