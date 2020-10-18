Иранский мультик признан лучшим на международном кинофестивале в Варшаве

Москва, 18 октября. ИРНА — Эмбарго на поставки в Иран, а также экспорт из этой страны обычных вооружений истекло в воскресенье. В этот день исполнилось ровно пять лет с момента вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и принятой в его поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которыми был установлен соответствующий срок ограничений, пишет ТАСС.