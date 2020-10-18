18 окт. 2020 г., 12:15
Journalist ID: 2177
News Code: 84079029
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Снятие оружейного эмбарго с Ирана стало крупным провалом для администрации США

Снятие оружейного эмбарго с Ирана стало крупным провалом для администрации США

Тегеран, 18 октября. ИРНА — Снятие оружейного эмбарго с Ирана стало крупным провалом для администрации США, несмотря на незаконного запуска механизма восстановления санкций в рамках СВПД против страны. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Снятие оружейного эмбарго с Ирана с 18 октября стало  крупным провалом для администрации США, несмотря на незаконного запуска механизма восстановления санкций в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) против страны. Это является крупным достижением для иранского народа", сказал он, комментируя отмену эмбарго на поставки оружия Ирану.
"У нас впереди важные дни, и нам нужно успешно пройти этот путь и осторожно двигаться за Лидером Революции, чтобы решать проблемы людей и постоянно следить за врагами, мы не должны давать врагу неправильный адрес, и мы не должны увеличивать жадность врага, чтобы санкционировать врага и добиваться решения проблем людей материальным путем", указал он.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.

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