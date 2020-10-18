Снятие оружейного эмбарго с Ирана стало крупным провалом для администрации США

"Снятие оружейного эмбарго с Ирана с 18 октября стало крупным провалом для администрации США, несмотря на незаконного запуска механизма восстановления санкций в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) против страны. Это является крупным достижением для иранского народа", сказал он, комментируя отмену эмбарго на поставки оружия Ирану.

"У нас впереди важные дни, и нам нужно успешно пройти этот путь и осторожно двигаться за Лидером Революции, чтобы решать проблемы людей и постоянно следить за врагами, мы не должны давать врагу неправильный адрес, и мы не должны увеличивать жадность врага, чтобы санкционировать врага и добиваться решения проблем людей материальным путем", указал он.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.