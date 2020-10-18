18 окт. 2020 г., 12:11
Journalist ID: 2390
News Code: 84079010
0 Persons

Tags

Абдулла Абдулла прибыл с визитом в Тегеран

Абдулла Абдулла прибыл с визитом в Тегеран

Тегеран, 18 октября, ИРНА - Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана (ВКНП) Абдулла Абдулла прибыл с трехдневным визитом в Тегеран.

Абдулла во главе делегации представителей ВКНП, афганских парламентариев и сотрудников МИД проведет ряд встреч с иранскими властями на высшем уровне, чтобы обсудить пути расширения двусторонних отношений, мира и стабильности в Афганистане.
Старший советник Высшего совета по национальному примирению Афганистана Маджиб аль-Рахман Рахими перед этой поездкой заявил, что Абдулла в ходе расскажет о последних событиях и развитии мирных переговоров.
По его словам, Абдулла также будет призвать иранских властей поддерживать мирный процесс Афганистана, чтобы мир и стабильность будет восстановлен в стране и регионе.
Ранее председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана посетил Пакистан и Индию, пытаясь формировать региональный консенсус по мирного процесса. Афганистан стремится положить конец войне путем переговоров с талибами в Дохе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
3 + 15 =