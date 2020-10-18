Абдулла Абдулла прибыл с визитом в Тегеран

Абдулла во главе делегации представителей ВКНП, афганских парламентариев и сотрудников МИД проведет ряд встреч с иранскими властями на высшем уровне, чтобы обсудить пути расширения двусторонних отношений, мира и стабильности в Афганистане.

Старший советник Высшего совета по национальному примирению Афганистана Маджиб аль-Рахман Рахими перед этой поездкой заявил, что Абдулла в ходе расскажет о последних событиях и развитии мирных переговоров.

По его словам, Абдулла также будет призвать иранских властей поддерживать мирный процесс Афганистана, чтобы мир и стабильность будет восстановлен в стране и регионе.

Ранее председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана посетил Пакистан и Индию, пытаясь формировать региональный консенсус по мирного процесса. Афганистан стремится положить конец войне путем переговоров с талибами в Дохе.

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