Торговля оружием Ирана не требует одобрения Совета безопасности ООН: постпред ИРИ

"5 лет после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и принятия в его поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2231, нелегальное эмбарго на поставки оружия в Иран истекло", отметил иранский дипломат.

По его словам, США пытались помешать реализации 2231, но они потерпели неудачу; поскольку СБ ООН отклонил усилия Соединенных Штатов.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.

Напомним, против отмены оружейного эмбарго в отношении Ирана в течение последних нескольких месяцев выступали США. В августе США внесли в СБ ООН резолюцию о продлении ограничений против Ирана. При голосовании документ не набрал нужного количества голосов: против него высказались Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

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