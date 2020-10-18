Джалали назвал отмену оружейного эмбарго победой Ирана над США на дипломатической арене

"В этой дипломатической кампании американцы практически потерпели поражение, а Иран, Россия, Китай и некоторые другие страны смогли противостоять односторонним действиям США", сказал Джалали в интервью ИРНА, комментируя отмену оружейного эмбарго против Ирана.

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.