Джалали назвал отмену оружейного эмбарго победой Ирана над США на дипломатической арене

"В этой дипломатической кампании американцы практически потерпели поражение, а Иран, Россия, Китай и некоторые другие страны смогли противостоять односторонним действиям США", сказал Джалали в интервью ИРНА, комментируя отмену оружейного эмбарго против Ирана.
Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.
Тегеран, 18 октября. ИРНА — 18 октября, истек срок действия международного оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, отметив, что этот день практически стал днем победы Ирана над США на дипломатической арене.
"В этой дипломатической кампании американцы практически потерпели поражение, а Иран, Россия, Китай и некоторые другие страны смогли противостоять односторонним действиям США", сказал Джалали в интервью ИРНА, комментируя отмену оружейного эмбарго против Ирана.
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