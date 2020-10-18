18 окт. 2020 г., 09:41
Journalist ID: 2177
News Code: 84078701
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Джалали назвал отмену оружейного эмбарго победой Ирана над США на дипломатической арене

Джалали назвал отмену оружейного эмбарго победой Ирана над США на дипломатической арене

Тегеран, 18 октября. ИРНА — 18 октября, истек срок действия международного оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, отметив, что этот день практически стал днем победы Ирана над США на дипломатической арене.

"В этой дипломатической кампании американцы практически потерпели поражение, а Иран, Россия, Китай и некоторые другие страны смогли противостоять односторонним действиям США", сказал Джалали в интервью ИРНА, комментируя отмену оружейного эмбарго против Ирана.
Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года.

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